156.07ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.97エンベロープ1%上限（10日間） 154.97現値 154.45一目均衡表・転換線 154.4210日移動平均 153.5521日移動平均 152.88エンベロープ1%下限（10日間） 152.82一目均衡表・基準線 151.91200日移動平均 151.04ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.67100日移動平均 146.37一目均衡表・雲（上限） 144.78一目均