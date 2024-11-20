六甲バターの『QBBモッツァレラベビーチーズ』がDELISH KITCHENとタイアップ！ 都内の飲食店でも、本品を使ったアレンジおつまみを期間限定で提供している。ミルキーで口当たりの良い『QBBモッツァレラベビーチーズ』は、優しいおいしさで栄養もばっちり。そのまま食べておいしいのはもちろん、さまざまな料理に使うことが出来る手軽なチーズとして長年人気を集めている。 ■そのまま食べても調理しても美味しい『QBBモ