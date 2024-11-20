■「ポケマルマスター」企画で森のなかに佇む姿と、動物を探す姿のオフショットを公開 【写真】映画『マッチング』の吐夢に似てる!?佐久間大介の『それスノ』オフショット TBS系『それSnow Manにやらせて下さい』公式Instagramで、佐久間大介のオフショットが公開された。 公開されたのは、赤いキャップを被り、右手に赤いボールを手にした「ポケマルマスター」企画のコーディネートの佐久間が、