11月17日、俳優の伊藤健太郎が2025年1月期の連続ドラマ『未恋〜かくれぼっちたち〜』（カンテレ制作、フジテレビ系）で主演を務めることが発表された。同作は、自分の気持ちと向き合うことから逃げている主人公が、性格が真逆な2人の女性と出会ったのを機に、前向きな生き方に変わっていく物語。漫画編集部で働く主人公を伊藤が演じ、共演者には乃木坂46の弓木奈於、女優の愛希れいかが顔を揃える。伊藤にとって、今作は思い