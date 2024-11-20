外食大手「リンガーハット」や「牛右衛門」などが、経済的に恵まれない学生を支援している「県育英会」に寄付金を贈り、5社に感謝状が授与されました。 感謝状を授与されたのは、外食や宿泊事業者など 県内外の5つの企業です。 リンガーハット、牛右衛門、ナカムラホテルズ、不二家の4社がカレンダーの制作を東京に本社を置く「アデリーズ」に発注。 アデリーズは、その収益の一部を県