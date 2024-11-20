女優のコ・ヒョンジョンの全盛期だ。KT Studio Genieは本日（19日）、韓国で12月23日午後10時より初放送がスタートするgenie TVオリジナルドラマ「ナミブ」主演のコ・ヒョンジョンとリョウンのポスターを公開した。このポスターは、砂漠のような女カン・スヒョン（コ・ヒョンジョン）と海のような練習生ユ・ジヌ（リョウン）のヒーリングなケミ（ケミストリー、相手との相性）を予告した。「ナミブ」は、解雇されたプロデューサー