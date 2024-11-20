阪神の井上広大外野手（２３）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、２６０万円増の１１００万円でサインした。（金額は推定）「あまり試合に出てないが、ホームランを３本打ったこともあり、評価してもらったのでうれしく思う」と率直な思いを口にした。５年目の今季は自己最多の２３試合に出場。８月２８日のＤｅＮＡ戦（横浜）で東からプロ初本塁打を放つなど打率・２１２、３本塁打、８打点の成績を残した