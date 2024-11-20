社会ぐるみで子育てに取り組むため、熊本県の木村敬知事と企業・団体側の代表者が意見交換会を開きました。 【写真を見る】「不妊治療と仕事の両立」具体化求める声も子育て施策充実へ木村知事が5団体と意見交換熊本 「こどもまんなか熊本」を掲げる県は、子育て施策の充実のため今年度中の実現計画の策定を目指していて、19日、木村知事が県内の経営者団体と労働者団体の合わせて5団体と意見交換をしました。 集まったのは