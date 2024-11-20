コインランドリーで乾燥機から女性の下着を盗んだとして、60代の男が逮捕されました。 【写真を見る】コインランドリーで女性用下着2枚を窃盗か60代の男を逮捕家宅捜索で異なる複数の女性の下着を押収 窃盗の疑いで逮捕されたのは、熊本県多良木町黒肥地に住む無職の男（69）です。 男は今年8月24日午前10時半ごろ、熊本県人吉市のコインランドリーで、人吉市に住む40代の女性が使っていた乾燥機から、合