黄河の河口にバードウオッチングの季節到来中国・東営市第2回黄河口国際バードウオッチングシーズンの撮影コンテスト参加作品。（済南＝新華社配信/程建軍）【新華社済南11月20日】中国山東省東営市の黄河デルタ国家級自然保護区でこのほど、第2回黄河口国際バードウオッチングシーズンの一環として、バードウオッチング・コンテストが行われた。コンテストに参加した周開叙（しゅう・かいじょ）さんは朝もやが立ち込める中、