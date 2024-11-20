◆ＮＢＡグリズリーズ―ナゲッツ（１９日、米テネシー州メンフィス＝フェデックスフォーラム）「ＮＢＡカップ」の一戦で、グリズリーズとツーウェー契約を結ぶ河村勇輝は、ナゲッツ戦にベンチ入りするも出番がなかった。チームは最大２５点差を第４クオーター（Ｑ）終盤に猛追し、一時５点差にするも、１１０―１２２で敗れた。通算８勝７敗となった。ナゲッツは３度ＭＶＰのニコラ・ヨキッチ、グリズリーズはエースのジャ・