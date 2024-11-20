中国の新たな消費トレンドぬいぐるみ人気高まる10日、第7回中国国際輸入博覧会で、大相科技の商品ケースの前に列を作る人たち。（上海＝新華社記者/彭純）【新華社上海11月20日】中国上海市で10日まで6日間開かれた第7回中国国際輸入博覧会では、連日にわたり陝西省の人的・文化交流活動ブースに行列ができていた。同省西安市で雑貨や玩具など文化クリエーティブ商品の開発を手がける大相科技の創業者、劉子斉（りゅう・しさい