阪神・井上広大外野手（23）が20日、兵庫県西宮市内の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季年俸840万円から260万円増の推定1100万円で一発サインした。今季はキャリア最多の23試合に出場し、プロ初を含む3本塁打をマーク。し烈な優勝争いを繰り広げた後半戦も1軍に食い込み、前川との併用ながら先発左翼を務めた。「あんまり試合に出ていないが、ホームランを後半戦、3本打ったことも評価してもらった。とてもうれしく思う」