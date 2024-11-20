ガチャピンが19日、自身のXを更新。13日、老衰のため亡くなった詩人・谷川俊太郎（たにかわ・しゅんたろう）さんとムックの3ショットを公開した。【写真】「ぼくたちの宝物」谷川俊太郎さんとムックの3ショットを公開したガチャピン谷川さんは2008年に、ガチャピン、ムックの誕生秘話を描いた絵本『ガチャピンとムックのものがたり』（扶桑社）を出版。ガチャピンは「谷川先生がかいてくれたこの絵本はぼくたちの宝物です。ず