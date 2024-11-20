お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（53）が、19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。不倫について語った。この日の放送では「令和のネオ不倫」と題し、不倫や浮気がバレないように巧妙化していることを特集した。大久保は「ポッドキャストで恋愛のお悩み相談みたいなのをやってるんですけど、めちゃめちゃ不倫してます！世の中」と恋愛相談を聞くと、不倫や浮気の話がいっぱいある