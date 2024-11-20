―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第506回をよろしくお願いします。◆完売前に買っておきたい「格安ブーツの傑作」今回はファストファッションのブーツ特集！寒くなり、そろそろブーツを探している人もいるのでは？？今回は「一番高くて1万円！格安でブーツを買うならこれ！」というアイテム