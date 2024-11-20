11月18日、日向坂46・石塚瑶季が公式ブログを更新。11月3日に大阪府・インテックス大阪にて開催された「12thシングル『絶対的第六感』発売記念『リアルミート&グリート』」について綴った。【関連】日向坂46正源司陽子、4期生全員で出演した映画に感慨「ちっちゃい頃から夢だったので」ブログ内で、石塚は、「オンラインでのミーグリもいいけど やっぱり直接のみんなとお話しできるのは 嬉しいし最高！！！」と切り出し、「今