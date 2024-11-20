2026年ワールドカップ・北中米大会アジア3次予選（最終予選）が19日に行われ、日本はアウェイで中国と対戦し、FW小川航基、DF板倉滉のゴールで3−1と勝利を収めた。日本はこの勝利にて5勝1分で勝ち点を16に積み上げ首位を独走。同時刻にキックオフのインドネシア代表とサウジアラビア代表はインドネシアが2−0で勝利。その後に行われたオーストラリア代表とバーレーン代表の試合は2−2の引き分け。グループCの順位はオーストラリア