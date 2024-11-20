秋の日本一をかけた明治神宮野球大会が２０日、東京の神宮球場で開幕し、１７年ぶりに秋季近畿大会を制した東洋大姫路（兵庫）が第１試合に登場、聖光学院（福島）に１０―０の５回コールドで勝利して２回戦進出を決めた。東洋大姫路は創部６１年目で、明治神宮大会の初勝利となった。東洋大姫路は１回裏、２死１、２塁のチャンスを作ると、５番・高畑知季内野手（２年）が左翼ポール直撃の３点本塁打を放ち先制。その後も打線がつ