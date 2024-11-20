◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯プロアマ日（２０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６４９７ヤード、パー７２）今季、ＮＥＣ軽井沢７２を制し、４年ぶり３度目の出場となる河本結（リコー）はプロアマ戦で調整し、大会を待ちきれない様子で意気込みを語った。「やっと（所属先に）恩返しできる場所に帰ってきた。ここで結果を出して優勝してこその恩返しだと思うので、やっとそ