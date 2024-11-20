俳優の火野正平（ひの・しょうへい、本名・二瓶康一＝にへい・こういち）さんが１４日に死去した。７５歳。所属事務所が２０日に公式サイトで発表した。今年５月に公開された映画「鬼平犯科帳血闘」に出演していた火野さん。「鬼平犯科帳」シリーズの公式Ｘ（旧ツイッター）が追悼のコメントを寄せた。「『鬼平犯科帳』『仕掛人・藤枝梅安』時代劇パートナーズ」の公式アカウントで「訃報」を伝え、「“相模の彦十”役の火野