阪神・井上広大外野手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸８４０万円から２６０万増の１１００万円でサインした。高卒５年目の今季は自己最多２３試合に出場。プロ初本塁打を含む３本塁打を記録し「後半戦でホームランを１本打ってから２本、３本と打てたことは来季につながると思うので、しっかりとこの期間に準備して、来季に向かいたいと思います」と表情を引き締めた。秋季キャンプでは