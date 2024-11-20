阪神・西勇輝投手（３４）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉を行って、現状維持の３億円でサインした。２２年オフに複数年契約を結んでおり、来季は４年契約の３年目となる。プロ１６年目の今季は、６月２１日・ＤｅＮＡ戦で２０００投球回を達成したが、規定投球回には届かなかった。６勝７敗で終えたシーズンを、「年齢を重ねて、当たり前に中６日で投げられない日とか、日にちがあいたりとか、若手、中堅じゃな