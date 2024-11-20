２０日放送のＴＢＳ系「ひるおび」に元日本代表の福田正博氏が出演し、１９日のＷ杯最終予選・日本対中国戦を振り返った。試合は日本が３ー１と快勝。その中で福田氏は試合が行われたピッチに言及。幅が３メートル狭くされたことに「初めて聞きました」と驚きの声をあげた。ＦＩＦＡが推奨するピッチの幅は６８メートル。しかし、この日は両サイドを１・５メートルずつ狭くし、幅６５メートル程度にしたと思われる。ルール違