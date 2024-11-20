米国代表ＭＦクリスティアン・プリシック（２６＝ＡＣミラン）の「トランプダンス」が波紋を広げている。北中米・カリブ海サッカー連盟（ＣＯＮＣＡＣＡＦ）ネーションズリーグ準々決勝第２戦（１８日）、ジャマイカに４―２で勝った試合で先制弾をマークしたプリシックはゴールパフォーマンスで次期米大統領ドナルド・トランプ氏のマネをしたダンスを踊った。英紙「インディペンデント」は「トランプ氏のトレードマークであ