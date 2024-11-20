株式会社ドトールコーヒーが展開する「エクセルシオール カフェ」は12月1日から、全国の店舗で、福袋「2025HAPPY BAG」の店頭予約受付を開始する。福袋には、ドリップコーヒーや店舗で使えるドリンクチケットに、総合文具メーカーのサクラクレパスとコラボしたバッグやポーチなどが入っている。ラインアップは、6,900円、4,900円、2,900円(各税込)の全3種類。予約期間は12月1日〜12月25日。店頭販売･商品引き渡し期間は、12月26日