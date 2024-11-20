讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は11月26日、TOKIOの松岡昌宏さんと共同開発した「俺たちのトマト豚汁うどん」「俺たちの豚汁うどん」を発売する。【関連記事】丸亀製麺「わがまち釜揚げうどん47」11月1日から開催、47都道府県のご当地つけ汁が登場、初日は特別価格で販売、スタンプラリーで抽選プレゼントも丸亀製麺では2021年4月に、株式会社TOKIOと“共創型パートナシップ”を締結している。2021年9月には松岡昌宏さんとの共同開