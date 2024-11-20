【モデルプレス＝2024/11/20】元AKB48の柏木由紀が、19日放送の日本テレビ系「オモウマいさんま御殿！笑いでおもてなしSP」（よる7時〜）に出演。アイドル時代の裏話を明かした。【写真】柏木由紀が涙◆柏木由紀、AKB48時代の写真撮影回顧この日の放送で写真撮影での顔写りが話題に上がった際、AKB48時代の写真撮影を振り返った柏木。大人数での撮影が多かったため「全員がいい顔になる時ってあんまりない」と話し、選ばれる写真は