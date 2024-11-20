メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの沖縄秋季キャンプが終盤を迎えています。選手たちは暑さに負けず、明るく元気に充実の秋を過ごしています。 沖縄秋季キャンプも残すところあと2日となった19日は、3日連続となる実戦形式の打撃練習を敢行。 まずは鵜飼が思い切りの良いスイングを見せます。 ストレートを振り抜き右中間へ。 今シーズンプロ入り後初めてホームランゼロに終わった25歳。そ