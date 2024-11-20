著名な経済評論家をかたるSNS型の投資詐欺事件で、愛知県警は20日、詐欺グループの口座提供役とみられる男2人を逮捕しました。 詐欺の疑いで逮捕・送検されたのは、住居・職業不詳の62歳の男と住所不定・自営業の27歳の男の2人です。 警察によりますと、2人は去年12月以降、他の人物と共謀し、株式投資で資金運用を行うとするうそのメッセージをSNSで送るなどして、名古屋市名東区の40代の女性から現金約1