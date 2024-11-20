【プラフィア 東北ずん子】 2025年2月 発売予定 価格 通常版：6,050円 ミニフィギュア同梱セット：7,260円 ピーエムオフィスエーは、プラモデル「プラフィア 東北ずん子」を2025年2月に発売する。価格は通常版が6,050円、ミニフィギュア同梱セットが7,260円。 本製品は、東北応援キャラクター「東北ずん子」を、同社のプラモ