習近平主席、Ｇ２０サミット閉幕会議に出席19日、閉幕会議を終え記念撮影するG20首脳ら。（リオデジャネイロ＝新華社記者/李濤）【新華社リオデジャネイロ11月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は19日、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた第19回20カ国・地域首脳会議（G20サミット）の閉幕会議に出席した。