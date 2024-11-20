中国宅配大手の韵達控股、１０月の売上高・取扱件数とも増加韵達控股の宅配用無人機。（福州＝新華社記者/魏培全）【新華社北京11月20日】中国の宅配大手、韵達控股（ユンダーホールディング）が19日に発表した10月の売上高は前年同月比16.6％増の45億3500万元（1元＝約21円）、取扱件数は31.8％増の22億5千万件だった。配送1件当たりの単価は11.4％減の2.02元となった。