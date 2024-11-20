ブラジルの首都ブラジリアを空中散歩ブラジリアの都市中軸線とその周辺地域の眺め。（7月16日、ドローンから、ブラジリア＝新華社記者/王天聡）【新華社ブラジリア11月20日】ブラジルは中南米最大の国で、南米大陸東部に位置し、東は大西洋に面する。今年は中国とブラジルの国交樹立50周年に当たる。過去半世紀にわたり、両国関係は安定的に発展し、実務協力で豊かな成果を上げてきた。中国は2009年以降、15年連続でブラジル最大