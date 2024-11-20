自民、公明、国民民主３党の税制調査会長は２０日、年収１０３万円を超えると所得税が課される「１０３万円の壁」の見直しなどについて国会内で初めて協議した。３党は、政府が月内策定を目指す総合経済対策に１０３万円の壁見直しとガソリン減税の方向性を盛り込むことで調整しており、非課税枠の拡大幅と代替財源の確保が焦点となる。国民民主は会合で、１０３万円の壁見直しとガソリン減税を最重点項目として提示。与党側は