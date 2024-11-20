国の規格基準を満たす加熱処理をせずに牛レバーを加熱食肉製品として製造・販売したとして、京都府警は20日、食品衛生法違反の疑いで、大分県中津市の食肉加工会社の社長ら男2人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。