アメリカのトランプ次期大統領は、教育長官にプロレス団体「WWE」を立ち上げたリンダ・マクマホン氏を起用する人事を発表しました。トランプ次期大統領は19日、声明を発表し、教育長官にプロレス団体「WWE」を立ち上げ、CEO＝最高経営責任者を務めていたリンダ・マクマホン氏を指名すると発表しました。マクマホン氏は第一次トランプ政権では中小企業局長を務め、現在はトランプ氏の政権移行チームの共同委員長を務めているほか、