日本貿易会の安永竜夫会長（三井物産会長）は20日の定例会見で、トランプ次期政権下での米国ビジネスについて「日本は米国に対して（産業面での）最大の投資国。世界最大の市場である米国において、日本企業にとってもビジネスを拡大するチャンス。経済政策の転換について注意を払いながら、現地の企業パートナーと一緒になって、仕事をつくっていくことが重要だ」と語った。