転職先として人気の「事務職」にはどんなスキルが役立つのでしょうか。株式会社R&G（さいたま市大宮区）が事務職への転職経験者を対象に実施した調査によると、事務職に転職する際に重視した条件は「希望の給与・賞与」が1位となりました。また、事務職への転職で役立ったスキルは「OAスキル・PC関連資格」が最多となったそうです。【調査結果】「事務職への転職で重視した条件」の1位は？調査は、正社員事務職への転職経験が