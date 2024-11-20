Image: teenage engineering さささ、35万円!?teenage engineeringから発表された新しいシンセ「OP-XY」は、名機「OP-1」ライクなボディをベースとしたポータブルシーケンサー。「OP-Z」で培ったシーケンサーノウハウを詰め込んだ、操作性も創造性も面白そうな一台です。モノトーンなビジュアルはNothingみもある？このドリーミングなサウンドをコレ一台で出せるとは、最高じゃの…。持ち歩