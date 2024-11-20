「カルディコーヒーファーム」は、2025年1月初旬から、人気商品や福袋限定のオリジナル商品が入った「2025年福袋」を発売。11月20日（水）から、一部商品の事前抽選がスタートした。【写真】コーヒー豆柄のバッグも！カルディ「2025年福袋」一覧■抽選期間は12月5日（木）まで今回事前抽選がスタートしたのは、人気商品がギュッと詰まった「食品福袋」とキルティングのトートバッグ付き「オンラインストア限定プレミアムコー