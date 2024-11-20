◇エミレーツNBAカップグリズリーズ110ー122ナゲッツ（2024年11月19日フェデックス・フォーラム）NBAグリズリーズの河村勇輝（23）が、19日（日本時間20日）の本拠地ナゲッツ戦でベンチ入りも出場できず「エミレーツNBAカップ」初出場は持ち越しとなった。チームも強豪ナゲッツの前に敗れた。2WAY契約の河村は、15日（同16日）のオクラホマシティー・ブルー戦でGリーグデビュー。デビュー戦は約30分プレーして、7得点10