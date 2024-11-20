ジェイソン・シュワルツマン、キャロル・ケインが共演する映画『セカンドステップ僕らの人生第2章』（原題『BETWEEN THE TEMPLES』）が、12月20日より全国公開されることが決まった。【写真】『セカンドステップ僕らの人生第2章』アカデミー賞主演女優賞ノミネート歴もあるベテラン女優キャロル・ケインが登場！本作は、事故で妻を失い人生を諦めかけた40歳のベンと、70歳の元音楽教師カーラが挑む、まさかの大人の成人式