ショートドラマ配信アプリ・BUMPで配信中のBLドラマ『人違いから始まる恋もある』（全29話）と『ぼくとぼくが好きな彼と、君と。』（全30話）の2作品が、地上波仕様に再編集の上、テレビ東京にて11月27日より4週連続で放送されることが決まった。【写真】宇佐卓真＆今井竜太郎W主演『人違いから始まる恋もある』場面写真ギャラリー8月20日よりBUMPで配信されている『人違いから始まる恋もある』は、宇佐卓真と今井竜太郎のダブ