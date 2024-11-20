通称“マイクラ”でおなじみのゲーム『マインクラフト』を初めて実写映画化した『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025年公開）より、新予告が解禁された。【動画】すべて四角い“マイクラ”の世界に転送!?『マインクラフト／ザ・ムービー』新予告2009年に誕生し、2011年に正式発売されて以来、大人から子供まで絶大なる人気を誇るゲーム“マインクラフト”（通称：マイクラ）。ワールドと呼ばれる3Dブロックで構成されたバ