２０日のＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」第３８回で、神戸に戻って来た結（橋本環奈）の専門学校ライフが本格化した。栄養士を目指して「神戸栄養専門学校」に通い始めた結。ギャルスタイルに、いきなり「なめとん？」と難癖つけてきた沙智（山本舞香）とはしっくりこないものの、佳純（平祐奈）とは打ち解けた。同じ班になった２人らに「サッチン」「カスミン」などとギャル風略称を命名。自身は「福岡おる時はムスビンって