俳優の火野正平（ひの・しょうへい、本名・二瓶康一＝にへい・こういち）さんが１４日に亡くなったことが２０日、分かった。７５歳。所属事務所ＨＰで発表した。火野さんが出演していたＮＨＫＢＳの旅番組「にっぽん縦断こころ旅」がこの日、公式サイトで「１４年間にわたり『にっぽん縦断こころ旅』旅人として、“こころの風景”を訪ねてくださった火野正平さんが、１１月１４日逝去されました」と報告。「火野正平さん