ヤングスキニーが、10月9日にリリースしたMajor 2nd Full Album『BOY & GIRLS』の収録楽曲「さよなら、初恋」のミュージックビデオを公開した。約1年半ぶりのフルアルバムのリリースとなったMajor 2nd Full Album『BOY & GIRLS』は、この1年半でバンドに芽生えた自我を捉え、ヤングスキニーの今を詰め込んだ全14曲収録の作品。中でも「さよなら、初恋」は、10月からスタートした全国ホールワンマンツアー＜“老いてもヤン