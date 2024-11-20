ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダーNAOTOのソロ名義“naotohiroyama”が11月27日、6作連続リリース第4弾トラック『sea』を配信する。Pre-add/Pre-saveが本日11月20日よりスタートした。◆naotohiroyama 画像第4弾『sea』は、従来通りテクノの要素を駆使したもの。ミニマルな構築から徐々にビルドアップしていくビートと、シンセパッドがもたらす細かいリズムの変化、ディレイやリバーブといった空間系エフェクトを用いた微細な音