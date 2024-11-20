創立50年を迎えた鹿児島交響楽団が100回目の節目となる定期演奏会を開きました。立ち見が出るほど多くの観客を魅了しました。 去年、創立50年を迎えた鹿児島交響楽団。大学生から70代までの90人が所属していて、年に2回開いている定期演奏会は今月17日で100回目となりました。 指揮者には、2011年にブザンソン国際指揮者コンクールで優勝した垣内悠希さんを迎え、ソリストはヴァイオリン奏者でNHK交響楽団の特別コンサ